В Нацерете убита женщина: сестра криминального авторитета, находящегося в тюрьме
время публикации: 29 августа 2024 г., 17:12 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 17:12
В больнице Нацерета скончалась женщина, поступившая в больницу в критическом состоянии с крайне тяжелыми огнестрельными ранениями. По предварительным данным, женщина была застрелена, когда находилась в автомобиле.
Полиция предполагает, что речь идет о сведении счетов в криминальном мире: брат погибшей является одним из заместителей лидера организованной преступной группировки, в настоящее время он находится в тюрьме.
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