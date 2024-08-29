В Нацерете убита женщина: сестра криминального авторитета, находящегося в тюрьме

В больнице Нацерета скончалась женщина, поступившая в больницу в критическом состоянии с крайне тяжелыми огнестрельными ранениями. По предварительным данным, женщина была застрелена, когда находилась в автомобиле.

Полиция предполагает, что речь идет о сведении счетов в криминальном мире: брат погибшей является одним из заместителей лидера организованной преступной группировки, в настоящее время он находится в тюрьме.