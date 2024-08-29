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Израиль

В поселке Миилия изъяты три змеи, содержавшиеся в ненадлежащих условиях

время публикации: 29 августа 2024 г., 12:00 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 12:00
В поселке Миилия изъяты три змеи, содержавшиеся в ненадлежащих условиях
Пресс-служба полиции Израиля
В поселке Миилия изъяты три змеи, содержавшиеся в ненадлежащих условиях
Пресс-служба полиции Израиля
В поселке Миилия изъяты три змеи, содержавшиеся в ненадлежащих условиях
Пресс-служба полиции Израиля

В ходе совместной операции полиции Северного округа и инспекторов Управления заповедников и парков в поселке Миилия были обнаружены и изъяты три змеи, которые содержались в ненадлежащих условиях.

Одна из этих змей – бирманский питон (Python bivittatus) – запрещена для частного содержания из-за опасности для человека, а две остальные принадлежат к виду удав обыкновенный (Boa constrictor), содержание которых в домашних условиях сопряжено с получением предварительного разрешения и обязательными ежегодными проверками.

У владельца трех конфискованных рептилий таких разрешений не было. В совместном сообщении Управления заповедников и парков и пресс-службы полиции указано, что змеи были доставлены в больницу Управления, где они пройдут тщательный осмотр и обследование для проверки состояния здоровья. О дальнейшей судьбе змей полиция и Управление заповедников и парков не сообщают.

Инспектор Управления заповедников и парков Махмуд Насер отметил, что в Израиле существует несколько законов, которые помогают охранять и защищать диких и охраняемых животных. Любое действие с такими животными, включая ввоз, перевозку, торговлю и содержание требуют специальных разрешений и сопровождения специалистов.

Израиль
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