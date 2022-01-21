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NEWSru.co.il :: В мире21 января 2022 г., 22:27

Житель штата Мэриленд, в доме которого жили более 120 змей, найден мертвым

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Житель штата Мэриленд, в доме которого жили более 120 змей, найден мертвым

Тело 49-летнего жителя штата Мэриленд было обнаружено соседями у него дома. В комнате с мужчиной находилось больше сотни змей, в том числе ядовитых. Стражи порядка насчитали в доме 124 змеи разных видов, в том числе питонов, гремучих и кобр, сообщает ВВС.

Все рептилии при этом были в террариумах, поэтому причина смерти мужчины пока не установлена. Однако в полиции говорят, что у них нет подозрений в причастности к происшедшему другого человека.

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