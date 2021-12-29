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NEWSru.co.il :: В Израиле29 декабря 2021 г., 11:01

Подано обвинение против компании Aeronautics и ее сотрудников

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Подано обвинение против компании Aeronautics и ее сотрудников

В среду, 29 декабря, экономический отдел государственной прокуратуры подал в мировой суд в Ришон ле-Ционе обвинительное заключение против компании Aeronautics и трех ее высокопоставленных сотрудников за нарушение Закона об экспортном контроле по иску министерства обороны, касающегося крупного клиента компании.

Расследование проводилось следственной группой отдела по расследованию особо тяжких и международных преступлений в ЛАХАВ-433 и следователями министерства обороны.

Суд запретил публиковать какие-либо детали обвинительного заключения.


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