Подано обвинение против компании Aeronautics и ее сотрудников

В среду, 29 декабря, экономический отдел государственной прокуратуры подал в мировой суд в Ришон ле-Ционе обвинительное заключение против компании Aeronautics и трех ее высокопоставленных сотрудников за нарушение Закона об экспортном контроле по иску министерства обороны, касающегося крупного клиента компании.

Расследование проводилось следственной группой отдела по расследованию особо тяжких и международных преступлений в ЛАХАВ-433 и следователями министерства обороны.

Суд запретил публиковать какие-либо детали обвинительного заключения.