Подано обвинение против компании Aeronautics и ее сотрудников
В среду, 29 декабря, экономический отдел государственной прокуратуры подал в мировой суд в Ришон ле-Ционе обвинительное заключение против компании Aeronautics и трех ее высокопоставленных сотрудников за нарушение Закона об экспортном контроле по иску министерства обороны, касающегося крупного клиента компании.
Расследование проводилось следственной группой отдела по расследованию особо тяжких и международных преступлений в ЛАХАВ-433 и следователями министерства обороны.
Суд запретил публиковать какие-либо детали обвинительного заключения.
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