Опубликованы имена подозреваемых в незаконной поставке ракетных технологий Китаю

Экономический отдел государственной прокуратуры объявил о вызове на слушания перед предъявлением обвинительных заключений десятерых фигурантов и три компании, подозреваемые в незаконной поставке ракетных технологий Китаю.

В числе фигурантов дела, имена которых было опубликованы прокуратурой – владелец компании по производству барражирующих боеприпасов "Солар Скай" Эфраим Менаше, владельцы консалтинговой компании Цион Газит и Ури Шахар, специализирующиеся на посредничестве в оборонных сделках, владельцы компании "Инокон" Цви и Зив Наве, специализирующиеся на разработке беспилотных летательных аппаратов.

Согласно подозрениям, обвиняемые вышли на китайскую компанию, принимавшую участие в тендере на поставку ракетных вооружений, и в рамках сотрудничества с ней разработали и поставили в Китай барражирующий боеприпас, получив оплату в размере несколько миллионов долларов.

В ходе разработки Менаше и другие подозреваемый изготовили несколько десятков боеприпасов и испытывали их в различных местах на территории Израиля.

Напомним, что в феврале 2021 года была разрешена к публикации информация о том, что по заказу некой "азиатской" страны группа израильских специалистов разработала барражирующие боеприпасы и даже испытала их на израильской территории. В рамках проводимого расследования, к которому были привлечены полиция, спецслужбы и сотрудники министерства обороны, допрошены более 20 человек. Заказчиком была "страна Азии", конкурирующая на оружейном рынке с Соединенными Штатами. Одобрения от властей Израиля разработчики не получали. Со счетов подозреваемых конфискованы около 3 миллионов шекелей. По оценке следователей, стоимость разработки барражирующих боеприпасов для азиатского заказчика составляла десятки миллионов долларов.

Следователи подразделения ЛАХАВ 433, ШАБАКа, МАЛАМа (отдел, отвечающий за безопасность в министерстве обороны) и экономического отдела государственной прокуратуры проводили расследование в течение нескольких месяцев. Были допрошены более 20 граждан Израиля, в том числе работающие в оборонной промышленности. Определен круг подозреваемых в совершении преступлений против государственной безопасности, преступлений в сфере нарушения правил экспортного контроля, преступлений, связанных с отмыванием денежных средств, и других экономических преступлений.

В ходе следствия установлено, что подозреваемые, получив заказ от организаций, связанных с зарубежным государством, занимались разработкой и производством оружия, испытаниями вооружений и вели переговоры по его продаже. Следователи пришли к выводу, что разработчики этого оружия действовали тайно, стремясь скрыть свою деятельность от властей Израиля.