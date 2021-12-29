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NEWSru.co.il :: В Израиле29 декабря 2021 г., 12:40

"Каменная атака" возле КПП "Хизмэ", автобусу причинен ущерб

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"Каменная атака" возле КПП "Хизмэ", автобусу причинен ущерб

Утром в среду, 29 декабря, арабы забросали камнями автобус 149 маршрута компании "Электра Афиким" (в прошлом "Эгед Таавура"). Инцидент произошел неподалеку от поселка Анатот, когда автобус направлялся в сторону КПП "Хизмэ".

В результате нападения было повреждено лобовое стекло. Водитель не пострадал, пассажиров в автобусе не было.

Аналогичный инцидент произошел накануне. Возле КПП "Хизмэ" подвергся "каменной атаке" израильский рейсовый автобус. Одним из камней было разбито лобовое стекло.


Парамедики службы скорой помощи "Ацала лело гвулот" сообщили, что водитель автобуса получил легкие ранения осколками стекла. Он получил необходимую медицинскую помощь на месте. "Камнеметателям" удалось скрыться до прибытия сил безопасности.

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