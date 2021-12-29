Встреча с Аббасом: Ганца критикуют все кроме "Аводы" и МЕРЕЦ

Встреча министра обороны Бени Ганца и главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса вызвала многочисленные комментарии в израильской общественной и политической системе.

Министр строительства Зеэв Элькин ("Тиква Хадаша") подверг критике сам факт встречи. "Я в свой дом не приглашал бы человека, который платит зарплаты убийцам израильтян и хочет отправить в тюрьму офицеров ЦАХАЛа, в том числе хозяина дома", - сказал он в интервью радиостанции 103fm. Элькин добавил, что министры военно-политического кабинета не были поставлены в известность о факте встречи.

Министр связи Йоаз Хендель ("Тиква Хадаша") также сказал, что не стал бы встречаться с Махмудом Аббасом. В то же время, Хендель заявил, что Израиль заинтересован в сохранении Палестинской автономии. "Если министр обороны полагает, что такая встреча способна помочь в этом, он имеет право на свои решения", - сказал Хендель. В "Ликуде" подвергли факт встречи резкой критике. "Израильско-палестинское правительство Беннета возвращает Абу Мазена и палестинцев на повестку дня. Уступки, опасные для безопасности государства, это только вопрос времени", - говорится в заявлении "Ликуда".

Партия "Ционут Датит" опубликовала следующее заявление: "Беннет и его левое правительство возвращают соглашения Осло на повестку дня, а Абу Мазена в центр политической сцены. Это делается после того, как на протяжении десяти лет правые правые добивались превращения Абу Мазена в нерелевантную политическую фигуру, в персону нон-грата за рубежом и в снятие вопроса о разделе Эрец Исраэль и создании террористического государства в самом сердце страны с повестки дня".

В свою очередь, министр здравоохранения и глава партии МЕРЕЦ Ницан Горовиц приветствовал решение Бени Ганца принять в своем доме Махмуда Аббаса. "Укрепление связей и стремление к политическому урегулированию - это главный интерес двух народов", - заявил Горовиц.

Депутат Кнессета Эмили Моати ("Авода") заявила: "Кого кроме ХАМАСа там и главы оппозиции здесь, бесит встреча Ганц - Абу Мазен? Надо приветствовать усилия министра обороны по налаживанию связей с палестинцами". Добавим, что источники в окружении Бени Ганца заявляют, что глава правительства Нафтали Беннет знал о встрече и дал на нее согласие.

Совет поселений Иудеи и Самарии так отреагировал на публикации об итогах встречи Ганца и Аббаса: "На повестке дня находится много вопросов, имеющих решающее значение для безопасности государства Израиль, но министр обороны их игнорирует. Вместо этого тот, кто должен отвечать за безопасность граждан Иудеи и Самарии, поддерживает тех, кто призывает к их уничтожению, протягивая руку архи-террористу. Несмотря на наши неоднократные призывы, министр обороны до сих не встретился с нами, чтобы обсудить и разрешить вопрос незаконного захвата палестинцами территорий в Зоне C и резкого роста арабского насилия".