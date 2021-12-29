Барак Бен-Ами, убивший десятимесячную дочь, приговорен к пожизненному заключению

В среду, 29 декабря, окружной суд Центрального округа в Лоде приговорил 35-летнего Барака Бен-Ами к пожизненному заключению и 20 годам тюремного заключения дополнительно за убийство десятимесячной дочери Гони, а также за покушение на убийство его жены Лирон Дрор и трехлетней дочери (ее имя не разрешено к публикации).

Суд также согласился с позицией обвинения и постановил, что убийство, совершенное Бен-Ами, будет определено как исключительно тяжкое преступление. Это фактически лишает его права на помилование или сокращение срока заключения в будущем, как минимум 40 лет он проведет в тюрьме и даже временно не выйдет за пределы тюрьмы в течение ближайших 15 лет.

В обвинительном заключении было сказано, что 6 марта 2020 года Барак Бен-Ами, проживавший с семьей в Од а-Шароне, на фоне семейного скандала решил убить своих близких и покончить с собой. Он ударил, а потом задушил десятимесячную дочь, затем кухонным ножом нанес удары жене в шею и в верхнюю часть туловища, после чего тем же ножом пытался убить трехлетнюю дочь, но девочка смогла выбежать во двор и позвать на помощь. Бен-Ами нагнал старшую дочь и пытался ее задушить. В это время в квартиру ворвались соседи. Врачам удалось спасти раненную женщину и трехлетнюю девочку, но десятимесячная девочка скончалась.