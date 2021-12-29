Утверждено сокращение списка "красных" стран до 15

В среду, 29 декабря, комиссия Кнессета по законодательству утвердила предложение сократить список "красных" стран, выезд в которые запрещен для израильтян.

В списке "красных" стран останутся ОАЭ, США, Эфиопия, Великобритания, ЮАР, Венгрия, Танзания, Нигерия, Испания, Португалия, Франция, Канада, Швейцария и Турция.

С 30 декабря в список "красных" стран войдет Мексика.

Остальные страны, бывшие ранее в "красном" списке, перейдут в разряд "оранжевых".

Срок действия распоряжений об ограничениях на выезд из Израиля и на въезд в страну продлен до 5 января.

Ранее межминистерская комиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение сократить карантин для пассажиров, прибывающих из "красных" стран. Пассажиры будут проходить ПЦР-тест и находиться на карантине (подтверждая согласие на это своей подписью) до получения отрицательного результата теста в соответствии с уточненным сегодня порядком прохождения карантина. Пассажиры, отказавшиеся подписать согласие, будут проходить карантин в отелях до получения результатов ПЦР-теста.

Решения министров должны вступить в силу в ночь на 30 декабря после утверждения комиссией Кнессета по законодательству.

Также на рассмотрение комиссии Кнессета по образованию передана новая схема ограничений в системе образования.

Согласно предложениям министерской комиссии:

- Учащиеся пятых и шестых классов в "красных" городах, если у одного из учеников в классе выявлен коронавирус, перейдут на обучение в формате ограниченного контакта (онлайн/на открытом воздухе).

- Учащиеся с первого по четвертый классов в "красных" городах, если у одного из учеников в классе выявлен коронавирус, в максимально возможной степени перейдут к обучению в формате ограниченного контакта (онлайн/на открытом воздухе).

Коронавирус в Израиле. Статистика

Утром в среду, 29 декабря, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет "пятая волна" эпидемии.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1372386 зараженных (+2969 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 29 и 28 декабря; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 2967 зараженных).

В настоящий момент заражены 17260 человек (+1773 за сутки).

8243 заболевших COVID-19 умерли (+1 за сутки).

1346883 выздоровели после заражения коронавирусом (+1195 за сутки).

За последние сутки проведены 142601 тестов. В 2,48% случаев выявлялся коронавирус.

141 заболевших в больницах (+4 за сутки), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 88 пациентов (+3 за сутки; 0,5% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 47 (+1) из них в критическом состоянии, 39 (+1) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,53 (самый высокий с июня 2021 года).

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 28/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 3/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 30, привитых давно (более полугода) – 3, полностью привитых – 7. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщал ранее, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 29 декабря, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6536139 человек (70% населения страны), вторую дозу – 5901563 человек (63% населения страны). 4218017 человек привиты третьей дозой (45% населения страны).

Темпы вакцинации в последние месяцы снизились. 23 ноября началась вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет, этот процесс идет медленно, хотя после начала вакцинации в школах темпы повысились. Ожидается, что вскоре начнется четвертый этап вакцинации – прежде всего работников систем здравоохранения и просвещения, а также пожилых людей.

Вакцинированы полностью (то есть получили не менее двух прививок и после последней прошло менее полугода): в возрастной категории 90+ – 77% граждан, в категории 80-89 – 86%, 70-79 – 89%, 60-69 – 86%, 50-59 – 82%, 40-49 – 77%, 30-39 – 72%, 20-29 – 68%, 16-19 – 66%, 12-15 – 59%, 5-11 – 5% (первую прививку получили 16% детей этого возраста).

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Коронавирусный "светофор" в Израиле

По состоянию на 29 декабря, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" присвоен трем городам с населением более 20 тысяч человек – Маале-Адумим, Кирьят-Оно и Ришон ле-Цион.

"Оранжевые" города: Холон, Явне, Од а-Шарон, Нес-Циона, Раанана, Рамат а-Шарон, Димона, Гиватаим, Модиин, Кирьят-Гат, Тель-Авив-Яффо, Рамат-Ган, Кфар-Саба.

"Желтыми" признаны: Беэр-Яаков, Сахнин, Хадера, Хайфа, Герцлия, Бейт-Шемеш, Ашдод, Рахат, Арад, Петах-Тиква, Иерусалим, Нетания, Эльад, Афула, Йехуд, Бат-Ям, Кирьят-Ата, Реховот, Рош а-Айн, Лод, Кармиэль, Ор Йегуда, Ариэль, Тайбэ, Нацерет.

"Зеленые" города: Бейтар-Илит, Сдерот, Эйлат, Беэр-Шева, Офаким, Ашкелон, Беэр-Шева, Тверия, Модиин-Илит, Нетивот, Мрар, Явне, Рамле, Кирьят-Моцкин, Умм эль-Фахм, Акко, Бака аль-Гарбия, Кирьят-Ям, Кирьят-Шмона, Тамра, Цфат, Кафр Кана, Кирьят-Малахи, Кафр Касем, Кафр Манда, Хадера, Пардес-Хана, Кирьят-Бялик, Шфарам, Ноф а-Галиль, Тира, Нагария, Бней-Брак, Маалот-Таршиха.

В "красных" городах все классы, где привиты менее 70% детей, переходят на дистанционное обучение. В "оранжевых" городах дистанционное обучение введено только с 6 до 12 классы (также в классах где привиты менее 70% учеников).

Карантинные ограничения

С 29 декабря отменено требование об обязательном карантине после контакта с зараженным коронавирусом (это решение касается всех жителей страны старше пяти лет). Привитые израильтяне, вступавшие в контакт с зараженным коронавирусом, должны будут сделать ПЦР-тест и находиться на карантине до получения отрицательного результата. После получения отрицательного результата человек, привитый против коронавируса, может выйти из карантина, однако в течение десяти дней должен будет избегать мест скопления народа и контактов с людьми в группах риска. Непривитые израильтяне после контакта с зараженным коронавирусом должны будут оставаться в карантине в течение семи дней и сделать два ПЦР-теста – в начале карантина и на седьмой день.

С 27 декабря вступило в силу решение правительства Израиля о введении "фиолетового стандарта" в торговых центрах (заполняемость – один человек на каждые 15 метров), на входе в магазины площадью более 100 кв.м (как в закрытых помещениях, так и под открытым небом) теперь необходимо предъявлять сертификат о вакцинации.

Посетителям и работникам ресторанов, расположенных в торговых центрах, отныне нужно предъявлять сертификат о вакцинации. Зоны общественного питания в торговых центрах продолжат работать в соответствии с "зеленым стандартом". Продуктовые лотки в торговых центрах смогут продавать еду только навынос.

При этом "зеленый стандарт" не будет действовать в тех отделах торговых центров или комплексов, где предоставляются жизнеобеспечивающие услуги (аптеки, продовольственные магазины).

При этом в министерстве здравоохранения обсуждается возможность сократить время нахождения в карантине для полностью вакцинированных после контакта с больным коронавирусом. Этот мера поможет избежать "дефицита" рабочей силы на рынке труда из-за отсутствия работников.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД

1. Остается в силе запрет на въезд в Израиль иностранных граждан, не получивших разрешение от комиссии по исключительным случаям.

2. Привитые и переболевшие израильтяне после возвращения в страну должны три дня находиться на домашнем карантине. Из карантина можно будет выйти после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на третий день после возвращения.

3. Израильтяне, которые не считаются привитыми или переболевшими, смогут выйти из карантина после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на седьмой день после возвращения.

4. Возвращаясь из "красных стран", защищенные (полностью привитые или переболевшие) граждане по прибытии в Израиль должны будут сделать ПЦР-тест, подписать согласие (не обязательно) на цифровой мониторинг ("Хескемон") и находиться в течение 7 дней на домашнем карантине. После этого необходимо будет сделать еще один ПЦР-тест, и только после получения отрицательного результата можно будет выйти из карантина.

5. Продлен срок распоряжений о том, что для въезда в Израиль необходимо предъявить отрицательный результат проверки на коронавирус, а также о требовании сделать ПЦР-тест сразу после пересечения границы.

Все прилетевшие из-за границы облагаются штрафом, если не сделают ПЦР-тест для выхода из карантина. Все граждане Израиля, выезжающие из страны, должны помнить, что в период их пребывания за рубежом правила, регулирующие въезд в страну, могут измениться.

ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Отменены основные ограничения на собрания людей на открытом пространстве.

В 11-12 классах в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах фронтальное обучение продолжится только в случае, если в классе не менее 70% учащихся привиты хотя бы одной дозой. В противном случае школьники переводятся на занятия по "зуму". Это решение распространяется на средние классы. Через три недели это ограничение будет действовать в отношении учащихся 1-6 классов.

Принято решение отменить с начала следующего месяца бесплатные быстрые тесты на антиген для детей 5-11 лет. Для того, чтобы сделать тест, родителям придется за него заплатить.

На открытых площадках можно проводить любые культурные, спортивные и религиозные мероприятия без требования наличия "зеленой карты" у участников, если их собирается не более 1000 человек.

В закрытых помещениях можно проводить любые культурные, спортивные и религиозные мероприятия без требования наличия "зеленой карты" у участников, если их собирается не более 500 человек.

Максимально допустимое число людей в банкетных залах (в закрытых помещениях) – 600 человек, при условии соблюдения "зеленого стандарта". Если банкеты устраиваются на открытых площадках, число участников не ограничивается, но потребуется соблюдение "зеленого стандарта".

Отменено требование ношения защитной маски на открытом пространстве при собрании более 100 человек. В закрытых помещениях по-прежнему требуется наличие защитной маски.

Принято решение о введении "фиолетового стандарта" в торговых центрах, на входе в магазине площадью более 100 кв.м. будет необходимо предъявлять сертификат о вакцинации.

Израильтяне, заразившиеся штаммом "омикрон", с 9 декабря должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней после получения первого положительного результата. "Сертификат о выздоровлении" можно будет получить только при отсутствии симптомов заболевания в последние три дня периода карантина. Правила карантина были изменены из-за возникших подозрений, что штамм "омикрон" может передаваться другим людям и быть заразным более длительный период, чем другие штаммы. Израильтяне, в отношении которых существовали "серьезные опасения" заражения новым штаммом, смогут завершить карантин через 10 дней с разрешения окружного врача, если за это время они не получат результат секвенирования.