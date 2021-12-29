Возле молодежной деревни Кфар-Сильвер попал в аварию автобус с детьми

На 3-м шоссе, недалеко от въезда в молодежную деревню Кфар-Сильвер, автобус, перевозивший детей, врезался в легковой автомобиль.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в больницу "Барзилай" с места аварии были доставлены с травмами от легких до средней тяжести два человека: 48-летний мужчина и 8-летняя девочка. И мужчина, и девочка были в машине.

Парамедики также осмотрели детей, находившихся в автобусе, и пришли к выводу, что никто из них не нуждается в медицинской помощи.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.