Врачи борются за жизнь строителя, которого на стройке в Ашдоде ударило током

На строительной площадке на улице раввина Йосефа Мессаса в Ашдоде рабочего ударило током.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" передали, что к приезду "скорой" мужчина не дышал и у него не прощупывался пульс. Были начаты реанимационные мероприятия. В критическом состоянии пострадавший доставлен в больницу.

Полиция совместно с министерством труда начали расследование обстоятельств происшествия.