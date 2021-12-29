Иерусалим:
6 - 10°
Тель-Авив:
10 - 16°
Эйлат:
10 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле29 декабря 2021 г., 16:41

Врачи борются за жизнь строителя, которого на стройке в Ашдоде ударило током

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Врачи борются за жизнь строителя, которого на стройке в Ашдоде ударило током

На строительной площадке на улице раввина Йосефа Мессаса в Ашдоде рабочего ударило током.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" передали, что к приезду "скорой" мужчина не дышал и у него не прощупывался пульс. Были начаты реанимационные мероприятия. В критическом состоянии пострадавший доставлен в больницу.

Полиция совместно с министерством труда начали расследование обстоятельств происшествия.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:01 В Беэр-Шеве преступник подорвался на гранате, которую готовился бросить в дом сотрудника ШАБАСа
17:21 Террорист, ранивший еврея в Хевроне, приговорен к 19 годам тюремного заключения
17:19 Возле молодежной деревни Кфар-Сильвер попал в аварию автобус с детьми
16:41 Врачи борются за жизнь строителя, которого на стройке в Ашдоде ударило током
16:00 Комиссия по назначению судей вторично попытается прийти к компромиссу по кандидатам в Верховный суд
15:54 Родители девятимесячной девочки задержаны по подозрению в издевательстве над младенцем
15:52 На ручье Нахаль-Ог пропали три человека
15:32 Герои, антигерои, события 2021 года в Израиле и в мире. Голосование на NEWSru.co.il
15:10 Внимание, розыск: пропал 42-летний Давид Закай из Мевасерет-Циона
14:51 Барак Бен-Ами, убивший десятимесячную дочь, приговорен к пожизненному заключению
Загрузка...