Внимание, розыск: пропал 42-летний Давид Закай из Мевасерет-Циона

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 42-летнего Давида Закая, проживающего в Мевасерет-Ционе. В последний раз его видели 17 декабря в Лоде. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.73, среднего телосложения, черные волосы, карие глаза.Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 02-5339200/9 или 100.