ДТП около Бака аль-Гарбии, девять пострадавших

В среду, 29 декабря, на въезде в Бака аль-Гарбию столкнулись несколько автомобилей. В результате аварии пострадали девять человек, один из них в тяжелом состоянии.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что тяжелую черепно-мозговую травму получил мужчина примерно 30 лет. Пешеход примерно 50 лет получил травмы средней тяжести.

Пострадавшие, включая двух человек, травмированных легко, были доставлены в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Еще пятерым пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

Полиция выясняет обстоятельства этой аварии.