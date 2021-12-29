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NEWSru.co.il :: В Израиле29 декабря 2021 г., 09:21

ДТП около Бака аль-Гарбии, девять пострадавших

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ДТП около Бака аль-Гарбии, девять пострадавших

В среду, 29 декабря, на въезде в Бака аль-Гарбию столкнулись несколько автомобилей. В результате аварии пострадали девять человек, один из них в тяжелом состоянии.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что тяжелую черепно-мозговую травму получил мужчина примерно 30 лет. Пешеход примерно 50 лет получил травмы средней тяжести.

Пострадавшие, включая двух человек, травмированных легко, были доставлены в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.


Еще пятерым пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

Полиция выясняет обстоятельства этой аварии.

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