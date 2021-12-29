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NEWSru.co.il :: В Израиле29 декабря 2021 г., 05:46

Прогноз погоды на 29 декабря: понижение температуры, ожидаются дожди

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Прогноз погоды на 29 декабря: понижение температуры, ожидаются дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 29 декабря, температура немного понизится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. В течение дня ожидаются дожди, временами с грозами – в основном на севере и востоке страны, а также на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 6-10 градусов, в Тель-Авиве – 10-16, в Хайфе – 12-15, в Эйлате – 10-20, в Беэр-Шеве – 9-14, в Мицпе-Рамоне – 7-11, на побережье Мертвого моря – 15-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-16, в Ариэле – 8-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 8-18, на Голанских высотах – 9-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 20-60 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 45 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 35 км/ч).

В четверг – переменная облачность, температура немного повысится. В пятницу-субботу будет прохладно, временами дожди.

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