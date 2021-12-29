Бригадный генерал Моше Эдри возглавит комиссию по атомной энергии

В среду, 29 декабря, премьер-министр Нафтали Беннет объявил о своем решении бригадного генерала запаса Моше Эдри председателем комиссии по атомной энергии.

Эдри (59), имеет степень бакалавра в области изучения Ближнего Востока и стран Африки Хайфского университета и степень магистра государственной политики Университета Бар-Илан, в настоящее время является руководителем отдела специальных средств и ответственным за оборонительные мероприятия в министерстве обороны.

В рамках своей должности он в последние месяцы координирует и руководит борьбой с коронавирусом на национальном уровне, работой разных специалистов, включая координацию усилий и оперативных процессов в экономической сфере, вопросах бюджета, закупок, реализации политических решений и многое другое.

За 31 год службы в ЦАХАЛе бригадный генерал запаса Эдри занимал ряд руководящих постов, в том числе командующего 669-м воздушно-спасательным и эвакуационным отрядом, командующего спецназом ВВС (669 и подразделения ШАЛЬДАГ), командиром базы ВВС, начальник отдела особых операций в Генштабе.

После ухода из Армии Обороны Израиля в 2011 году в звании бригадного генерала Эдри возглавлял около трех с половиной лет комиссию по атомной энергии, а с 2015 года занимает нынешние должности в министерстве обороны.

Учитывая многолетний опыт кандидата, его работоспособность и глубокое понимание проблем безопасности и региональных проблем, с которыми сталкивается государство Израиль, премьер-министр Беннет решил назначить Моше Эдри на должность председателя комиссии по атомной энергии.

Назначение вступит в силу в июле 2022 года после завершения процедуры передачи дел, утверждения комиссии по назначениям Управления государственной службы и правительством.

Бригадный генерал запаса Эдри сменит нынешнего председателя комиссии Зеэва Снира, который должность с 2015 года и каденция которого завершится в июне.

Премьер-министр Нафтали Беннет: "Моше Эдри - нужный человек в нужное время. Его впечатляющая работа, глубокое понимание и готовность взяться за любую задачу на национальном уровне произвели на меня глубокое впечатление в мою бытность министром обороны. Поэтому я решил назначить его председателем комиссии по атомной энергии, важность которой не нужно объяснять. Я желаю Моше больших успехов, не сомневаюсь, что он справится с вызовами и трудными задачами, которые ставит региональная действительность".