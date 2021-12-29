"Кан-11": минздрав вновь обсуждает введение масочного режима на улице

Корреспондент медиакорпорации "Кан" Кэти Дор в эфире 11-го телеканала рассказала, что в министерстве здравоохранения вновь обсуждается введение масочного режима на улице.

По словам Кэти Дор, в минздраве обеспокоены по поводу вечеринок по случаю "Сильвестра" и Нового года, так как в данный момент нет ограничений на количество участников мероприятий, проходящих на улице. И это, полагают в минздраве, может привести к всплеску заболеваемости после праздников.

Маски могут стать обязательными при проведении массовых мероприятий на улице при участии ста человек и более. Однако Кэти Дор подчеркнула, что о количестве участников мероприятия продолжаются споры, указанное количество людей может увеличиться или уменьшиться.

Кэти Дор также отметила, что в минздраве полагают, что штамм "омикрон" стал доминирующим в Израиле, и около 80% зараженных израильтян, заражены именно этим штаммом.