В Беэр-Шеве преступник подорвался на гранате, которую готовился бросить в дом сотрудника ШАБАСа

Разрешены к публикации подробности инцидента, в результате которого 12 ноября в Беэр-Шеве прогремел взрыв и погиб мужчина.

Инцидент произошел на улице Иегуды Штейнберга. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили на месте взрыва безжизненное тело неизвестного мужчины. Причиной его смерти стала разорвавшаяся в руках граната.

Пресс-служба правоохранительных органов передает, что, следствие пришло к выводу, что погибший и несколько его сообщников намеревались бросить гранату в дом высокопоставленного сотрудника Управления тюрем.

2 декабря полиция задержала 24-летнего жителя Беэр-Шевы. Он подозревается в преступном сговоре, в незаконном хранении и использовании взрывчатых веществ и оружия, попытки нанесения телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах.