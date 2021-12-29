Террорист, ранивший еврея в Хевроне, приговорен к 19 годам тюремного заключения

Военный суд по делам несовершеннолетних приговорил 17-летнего палестинского араба, совершившего теракт в Хевроне, к 19 годам тюремного заключения.

В январе 2020 года палестинский подросток, вооруженный ножом, напал на евреев возле Пещеры праотцев в Хевроне.

Ему удалось нанести ножевой удар одному человеку, который получил ранения средней степени тяжести. Суд признал нападавшего виновным в покушении на убийство и в нанесении тяжких телесных повреждений двум другим.