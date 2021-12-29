"Закон Барката" провален в предварительном чтении, а затем принят в редакции коалиции

В Кнессете состоялось голосование по законопроекту Давида Амсалема, призванного ограничить самофинансирование кандидатов на выборах. Законопроект называли "Закон Барката", так как его целью было сдерживание Нира Барката на праймериз в "Ликуде".

Одновременно с этим большинством голосов был одобрен аналогичный законопроект, предложенный Шарон Аскель, депутатом от партии "Тиква Хадаша". В ее редакции за законопроект проголосовали 64 депутата и 17 были против.