Разрешено к публикации: подростки с юга страны подозреваются в сексуальных преступлениях

В среду, 29 декабря, мировой суд Ашкелона разрешил к публикации информацию о факте проведения расследования преступлений на сексуальной почве, в которых замешаны несколько несовершеннолетних из образовательного учреждения на юге Израиля.

Председатель суда Алон Габизон при объявлении решения отметил: "Расследуемое дело является серьезным и сложным, и очень печальным. Я не ошибусь, если скажу, что система образования не смогла противостоять воздействию сексуального контента в социальных сетях на учащихся. Похоже, у подростков сложилось искаженное представление о сексуальных отношениях, и система просвещения не реагирует на это". Судья подчеркнул, что родители также несут ответственность за своих детей, и они должны были убедиться, что те имеют доступ к информации, соответствующей их возрасту.

Новостная служба корпорации "Кан" сообщает, что в последние дни учащиеся старших классов в Южном округе Израиля бойкотируют занятия в знак протеста против происходящего там. На публикацию подробностей дела по-прежнему распространяется судебный запрет, однако учащиеся и их родители утверждают, что школа и местный совет пытаются скрыть то, что происходит в учебном заведении.