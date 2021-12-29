Стрельба в Яффо, убит молодой мужчина
На улице Кедем в Яффо из огнестрельного оружия был тяжело ранен мужчина. На реанимационном автомобиле он был доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.
Из больницы передали, что усилия врачей по спасению жизни раненому не увенчались успехом, он умер.
На месте происшествия находятся крупные силы полиции, работают криминалисты.
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что ведется расследование обстоятельств убийства 24-летнего мужчины.
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