Желтая субмарина противников Нетаниягу "всплыла" у дома Беннета
Вечером 29 декабря активисты движения "Хакира Ахшав" провели акцию протеста возле дома главы правительства Нафтали Беннета.
Прошлой зимой и весной этого года активисты движения принимали активное участие во всех протестных мероприятиях, на которых выдвигалось требование отставки Нетаниягу и передачи дел против него в суд. На акции протеста они приходили с желтой надувной субмариной.
Вечером 29 декабря узнаваемая субмарина появилась у дома Беннета.
Активисты движения требовали от Беннета на ближайшем заседании правительства поддержать предложение министра обороны Бени Ганца о создании государственной комиссии для проверки "дела о подводных лодках".
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