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NEWSru.co.il :: В Израиле29 декабря 2021 г., 22:29

Желтая субмарина противников Нетаниягу "всплыла" у дома Беннета

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Желтая субмарина на акции протеста в Тель-Авиве в январе 2021 года

Вечером 29 декабря активисты движения "Хакира Ахшав" провели акцию протеста возле дома главы правительства Нафтали Беннета.

Прошлой зимой и весной этого года активисты движения принимали активное участие во всех протестных мероприятиях, на которых выдвигалось требование отставки Нетаниягу и передачи дел против него в суд. На акции протеста они приходили с желтой надувной субмариной.

Вечером 29 декабря узнаваемая субмарина появилась у дома Беннета.


Активисты движения требовали от Беннета на ближайшем заседании правительства поддержать предложение министра обороны Бени Ганца о создании государственной комиссии для проверки "дела о подводных лодках".

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