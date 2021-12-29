Желтая субмарина противников Нетаниягу "всплыла" у дома Беннета

Вечером 29 декабря активисты движения "Хакира Ахшав" провели акцию протеста возле дома главы правительства Нафтали Беннета.

Прошлой зимой и весной этого года активисты движения принимали активное участие во всех протестных мероприятиях, на которых выдвигалось требование отставки Нетаниягу и передачи дел против него в суд. На акции протеста они приходили с желтой надувной субмариной.

Вечером 29 декабря узнаваемая субмарина появилась у дома Беннета.

Активисты движения требовали от Беннета на ближайшем заседании правительства поддержать предложение министра обороны Бени Ганца о создании государственной комиссии для проверки "дела о подводных лодках".