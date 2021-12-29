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NEWSru.co.il :: В Израиле29 декабря 2021 г., 23:35

Израильтянине, приехавшие в Калькилию за угнанным мотоциклом, остались еще и без машины

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Израильтянине, приехавшие в Калькилию, чтобы вернуть угнанный у них мотоцикл, остались еще и без машины

Вечером 29 декабря 60-летний израильтянин вместе с сыном приехал в Калькилию, где, как они считали находится угнанный у них мотоцикл. Израильтяне намеревались самостоятельно, не привлекая полицию и армию, вернуть угнанное транспортное средство.

Сайт 0404.co.il написал, что в Калькилии автомобиль израильтян был атакован толпой. Старший из мужчин был ранен брошенным в него камнем.

Арабы отобрали у израильтян машину, а также имевшееся у них оружие.


Сайт 0404.co.il пишет, что израильтяне были переданы израильским военнослужащим, после чего раненый получил медицинскую помощь.

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