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NEWSru.co.il :: В Израиле29 декабря 2021 г., 12:12

Внимание, повторное сообщение о розыске: пропал 53-летний Моран Замир из Беэр-Шевы

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Внимание, повторное сообщение о розыске: пропал 53-летний Моран Замир из Беэр-Шевы

Полиция Израиля вновь обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 53-летнего Морана Замира, проживающего в Беэр-Шеве. В последний раз его видели около 16:00 28 декабря на улице Авишай в Беэр-Шеве. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.75, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза. Носит очки. Описание одежды: бордовая куртка, синие джинсы, кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 08-6462744/5 или 100.


В прошлый раз Морана Замира разыскивали 22 ноября, вскоре после этого он нашелся.

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