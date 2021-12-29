Внимание, повторное сообщение о розыске: пропал 53-летний Моран Замир из Беэр-Шевы
Полиция Израиля вновь обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 53-летнего Морана Замира, проживающего в Беэр-Шеве. В последний раз его видели около 16:00 28 декабря на улице Авишай в Беэр-Шеве. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 1.75, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза. Носит очки. Описание одежды: бордовая куртка, синие джинсы, кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 08-6462744/5 или 100.
В прошлый раз Морана Замира разыскивали 22 ноября, вскоре после этого он нашелся.
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