Опубликован отчет о борьбе с торговлей людьми в Израиле: почти 800 расследований за пять лет

Правительственное подразделение по координации борьбы с торговлей людьми опубликовало первый отчет о своей деятельности, охватывающий период с 2017 по 2021 год.

Подразделение, действующее при министерстве юстиции Израиля, сообщает, что в указанный период было возбуждено 789 дел о торговле людьми и связанных с ней преступлениях, было подготовлено 155 обвинительных заключений, 325 человек были признаны жертвами торговли людьми (из них 71% женщин, 28% мужчин и 1% несовершеннолетних), более 2,2 миллиона шекелей, изъятых у преступников в сфере торговли людьми, были переданы на нужды и реабилитацию пострадавших.

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В отчете сказано, что из признанных пострадавшими 40% были вовлечены в проституцию и сексуальную эксплуатацию, 44% были вынуждены работать фактически в рабских условиях.

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Среди 789 возбужденных расследований 155 касались преступлений, связанных с сутенерством и содержанием борделей. 99 обвиняемых были осуждены за торговлю людьми и связанные с ней преступления.

От лиц, пострадавших от торговли людьми, поступило 608 обращений за юридической помощью в министерство юстиции. Из них 32% обращений было по поводу рабских условий труда в Израиле, 25% касались проституции и связанных с ней преступлений, 22% обращений поступило от мигрантов, которые оказались в лагерях на территории Синая в Египте и подвергались пыткам, истязаниям и унижениям, 19% было от жертв различных культов.

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В отчете отмечается также, что с момента вступления в силу закона о запрете проституции (10 июля 2020 года) клиентам проституток было выписано около 3000 штрафов: 52% протоколов были выданы в районе Тель-Авивского округа, 31% в Центральном округе, 16% в Прибрежном округе и 1% в Южном округе.