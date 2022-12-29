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    В Израиле

    Отношение к новому правительству Израиля. Опрос NEWSru.co.il

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    Отношение к новому правительству Израиля. Опрос NEWSru.co.il
    Flash90/Yonatan Sindel

    Вечером 29 декабря 2022 года Кнессет утвердил состав нового, 37-го правительства Израиля. 63 депутата проголосовали "за", 54 – "против". Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и члены его кабинета принесли присягу. Большинство министров вступят в должность 1-2 января.

    По итогам выборов в Кнессет 25-го созыва сформировано право-религиозное правительство партий, которые получили 64 из 120 парламентских мандатов. Левоцентристские и арабские партии ушли в оппозицию. Нетаниягу вернулся к власти после недолгого перерыва. В его новом правительстве более 30 министров, представляющих партии "Ликуд", "Ционут Датит", "Оцма Иегудит", "Яадут а-Тора" и ШАС.

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    Редакция NEWSru.co.il проводит опрос с целью выяснения отношения нашей аудитории к новому правительству Израиля.

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    Выскажите ваше отношение к новому правительству Нетаниягу. Примите участие в опросе NEWSru.co.il
    (вам предстоит ответить на 20 вопросов)

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