Отношение к новому правительству Израиля. Опрос NEWSru.co.il

Вечером 29 декабря 2022 года Кнессет утвердил состав нового, 37-го правительства Израиля. 63 депутата проголосовали "за", 54 – "против". Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и члены его кабинета принесли присягу. Большинство министров вступят в должность 1-2 января.

По итогам выборов в Кнессет 25-го созыва сформировано право-религиозное правительство партий, которые получили 64 из 120 парламентских мандатов. Левоцентристские и арабские партии ушли в оппозицию. Нетаниягу вернулся к власти после недолгого перерыва. В его новом правительстве более 30 министров, представляющих партии "Ликуд", "Ционут Датит", "Оцма Иегудит", "Яадут а-Тора" и ШАС.

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