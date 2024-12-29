В "Бен-Гурионе" задержали подозреваемого в убийстве молодой женщины
время публикации: 29 декабря 2024 г., 07:58 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 08:06
Утром в воскресенье, 29 декабря, стало известно, что в аэропорту "Бен-Гурион" задержан 60-летний житель Ашкелона, подозреваемый в убийстве молодой женщины.
Тело молодой женщины (около 20 лет) нашли в районе пляжа "А-Парк а-Леуми" в Ашкелоне 23 декабря. Было начато расследование.
Была установлена личность подозреваемого, которого удалось задержать до того, как он покинул Израиль.
Информация уточняется.