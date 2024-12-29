Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 29.12.2024: операции около Иерусалима

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 29 декабря действовали около Иерусалима – в Каландии и в Хизмэ. Задержан подозреваемый.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 29 декабря.