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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 29.12.2024: операции около Иерусалима

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 29 декабря 2024 г., 06:21 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 06:23
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 29.12.2024: операции около Иерусалима
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 29 декабря действовали около Иерусалима – в Каландии и в Хизмэ. Задержан подозреваемый.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 29 декабря.

Израиль
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