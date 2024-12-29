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Израиль

Война в Газе в ночь на 29.12.2024: удары по целям в секторе, сообщается об убитых и раненых

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 29 декабря 2024 г., 06:16 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 06:19
Война в Газе в ночь на 29.12.2024: удары по целям в секторе, сообщается об убитых и раненых
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 29 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью цели на севере, в центре и юге Газы. Поступали сообщения об убитых и раненых в секторе.

На севере сектора: сообщалось о перестрелках в районе Зайтун, на юго-востоке города Газа; израильские военные взрывали здания в районе Байт-Лахии.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Нусейрате.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Абасан аль-Кабира, к востоку от Хан-Юниса; ВМС ЦАХАЛа обстреливают цели на западу Хан-Юниса; ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Ан-Наср, к северу от Рафаха, двое убитых, есть раненые.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 29 декабря.

Израиль
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