В Дженине снайпером палестинских спецслужб застрелена местная журналистка
время публикации: 29 декабря 2024 г., 06:01 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 06:04
Источники в ПА сообщают, что в Дженине сотрудниками спецслужб Палестинской администрации была убита журналистка Шаза ас-Саббаг. Пуля попала ей в голову.
По словам родственников, Шаза была застрелена снайпером. То есть речь не идет о случайном выстреле.
Близкие говорят, что Шаза была застрелена, когда стояла рядом с матерью и детьми, ни в каких беспорядках она не участвовала. На Шазе был жилет с надписью "Press".
29 декабря в Дженине объявлена забастовка.
Шаза ас-Саббаг была студенткой факультета журналистики Открытого университета Аль-Кудс.