В Дженине снайпером палестинских спецслужб застрелена местная журналистка

Источники в ПА сообщают, что в Дженине сотрудниками спецслужб Палестинской администрации была убита журналистка Шаза ас-Саббаг. Пуля попала ей в голову.

По словам родственников, Шаза была застрелена снайпером. То есть речь не идет о случайном выстреле.

Близкие говорят, что Шаза была застрелена, когда стояла рядом с матерью и детьми, ни в каких беспорядках она не участвовала. На Шазе был жилет с надписью "Press".

29 декабря в Дженине объявлена забастовка.

Шаза ас-Саббаг была студенткой факультета журналистики Открытого университета Аль-Кудс.