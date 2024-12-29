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Израиль

В Дженине снайпером палестинских спецслужб застрелена местная журналистка

СМИ
Палестинская администрация
время публикации: 29 декабря 2024 г., 06:01 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 06:04
В Дженине снайпером палестинских спецслужб застрелена местная журналистка

Источники в ПА сообщают, что в Дженине сотрудниками спецслужб Палестинской администрации была убита журналистка Шаза ас-Саббаг. Пуля попала ей в голову.

По словам родственников, Шаза была застрелена снайпером. То есть речь не идет о случайном выстреле.

Близкие говорят, что Шаза была застрелена, когда стояла рядом с матерью и детьми, ни в каких беспорядках она не участвовала. На Шазе был жилет с надписью "Press".

29 декабря в Дженине объявлена забастовка.

Шаза ас-Саббаг была студенткой факультета журналистики Открытого университета Аль-Кудс.

Израиль
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