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Израиль

12-летняя девочка попала под автобус в Петах-Тикве

ДТП
Петах-Тиква
время публикации: 29 декабря 2024 г., 17:57 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 17:57
12-летняя девочка попала под автобус в Петах-Тикве
Chaim Goldberg/Flash90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 17:14 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Хаим Арлозоров в Петах-Тикве, где девочка-пешеход пострадала от наезда автобуса.

Оказав пострадавшей неотложную помощь на месте происшествия, медики МАДА отвезли пострадавшую в больницу "Бейлинсон". Девочка получила черепно-мозговую травму, ее состояние от средней степени тяжести до тяжелого.

Израиль
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