12-летняя девочка попала под автобус в Петах-Тикве

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 17:14 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Хаим Арлозоров в Петах-Тикве, где девочка-пешеход пострадала от наезда автобуса.

Оказав пострадавшей неотложную помощь на месте происшествия, медики МАДА отвезли пострадавшую в больницу "Бейлинсон". Девочка получила черепно-мозговую травму, ее состояние от средней степени тяжести до тяжелого.