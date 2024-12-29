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Израиль

На время зимних штормов бездомных поселят в гостиницах за счет государства

Погода
Климат
время публикации: 29 декабря 2024 г., 17:37 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 17:37
На время зимних штормов бездомных поселят в гостиницах за счет государства
Oren Nahshon / FLASH90

В рамках подготовки к сильным дождям и грозам, ожидаемым до конца недели, министерство благосостояния и социального обеспечения обновило инструкции для местных властей. Согласно этим инструкциям, необходимо предоставлять ночлег в гостиницах и мотелях по всей стране для бездомных и лиц, нуждающихся в крыше над головой во время дождей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, министерство социального обеспечения оплатит стоимость ночлега в размере до 468 шекелей на человека за ночь. Размещение нуждающихся будет происходить в гостиницах, с которыми местные власти заключили соответствующие соглашения.

Согласно процедуре, местные власти в Израиле могут также оказывать помощь лицам без

постоянного места жительства, а не только бездомным, находящимся на учете в отделах

социальных услуг, если в учреждениях социального обеспечения в округе, таких как приюты или

внешние социальные учреждения, нет свободных мест. Проживание в гостиницах полностью

финансируется министерством без участия местных властей и без оплаты

со стороны получателя услуги.

Генеральный директор министерства благосостояния и социального обеспечения Янон

Аарони подчеркнул, что ночевка на улице в холодную и штормовую погоду представляет угрозу для жизни, и подчиненное ему ведомство не пожалеет усилий и ресурсов, чтобы обеспечить защиту каждому, кто в этом нуждается.

Для участия в программе необходимо обратиться в муниципальные службы по телефону 106

или в службу поддержки министерства социального обеспечения по телефону 118.

Израиль
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