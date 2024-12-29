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Израиль

В Иудейской пустыне спасены отец и дочь, попавшие в "ловушку" из-за плохой погоды

Полиция
Погода
время публикации: 29 декабря 2024 г., 08:50 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 08:50
В Иудейской пустыне спасены отец и дочь, попавшие в "ловушку" из-за плохой погоды
Ofer Zidon/Flash 90

Отец и дочь, из-за неблагоприятных погодных условия попавшие в "ловушку" во время путешествия по Иудейской пустыне, были спасены в ночь на 29 декабря благодаря усилиям спасателей и волонтеров.

Путешественники были обнаружены с помощью дронов с тепловизорами. Для осуществления спасательной операции потребовалось несколько часов.

Израиль
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