В Иудейской пустыне спасены отец и дочь, попавшие в "ловушку" из-за плохой погоды
время публикации: 29 декабря 2024 г., 08:50 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 08:50
Отец и дочь, из-за неблагоприятных погодных условия попавшие в "ловушку" во время путешествия по Иудейской пустыне, были спасены в ночь на 29 декабря благодаря усилиям спасателей и волонтеров.
Путешественники были обнаружены с помощью дронов с тепловизорами. Для осуществления спасательной операции потребовалось несколько часов.