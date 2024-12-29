Глава регионального совета Верхней Галилеи: позвольте жителям севера вернуться домой

Глава регионального совета Верхней Галилеи Гиора Зельц обратился к правительству Израиля и ЦАХАЛу, призвав их разрешить жителям севера немедленно вернуться домой.

По его словам, "если нынешние военные успехи позволяют безопасно вернуться домой, а я лично уверен, что это так, то разрешите им вернуться. Если же ситуация иная, то правительство Израиля и ЦАХАЛ должны прямо об этом заявить".