x
29 декабря 2024
|
последняя новость: 12:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 декабря 2024
|
29 декабря 2024
|
последняя новость: 12:57
29 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Глава регионального совета Верхней Галилеи: позвольте жителям севера вернуться домой

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 29 декабря 2024 г., 11:27 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 11:27
Глава регионального совета Верхней Галилеи: позвольте жителям севера вернуться домой
Yossi Aloni/FLASH90

Глава регионального совета Верхней Галилеи Гиора Зельц обратился к правительству Израиля и ЦАХАЛу, призвав их разрешить жителям севера немедленно вернуться домой.

По его словам, "если нынешние военные успехи позволяют безопасно вернуться домой, а я лично уверен, что это так, то разрешите им вернуться. Если же ситуация иная, то правительство Израиля и ЦАХАЛ должны прямо об этом заявить".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook