СМИ: названо имя женщины, убитой на пляже в Ашкелоне
время публикации: 29 декабря 2024 г., 10:58 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 11:16
СМИ, в частности, Ynet, обнародовали, что 60-летний житель Ашкелона, подозреваемый в убийстве молодой женщины и задержанный в аэропорту "Бен-Гурион", это Александр Забайлов.
Также названо имя жертвы – это 26-летняя Вика Школьник, она была убита на городском пляже Ашкелона.
Подозреваемый и жертва были знакомы, между ними существовали личные или деловые отношения.