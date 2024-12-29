СМИ: названо имя женщины, убитой на пляже в Ашкелоне

СМИ, в частности, Ynet, обнародовали, что 60-летний житель Ашкелона, подозреваемый в убийстве молодой женщины и задержанный в аэропорту "Бен-Гурион", это Александр Забайлов.

Также названо имя жертвы – это 26-летняя Вика Школьник, она была убита на городском пляже Ашкелона.

Подозреваемый и жертва были знакомы, между ними существовали личные или деловые отношения.