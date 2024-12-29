Очередной обстрел из Газы: ракета упала в Сдероте, пострадавших нет

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что ранее в воскресенье из сектора Газы зафиксирован запуск пяти ракет. Две ракеты удалось сбить, еще три упали на открытом пространстве.

Позднее полиция сообщила, что сотрудники полиции Сдерота работают на двух участках, где упали обломки противоракет, и на месте падения одной ракеты. Пострадавших нет, полиция продолжает прочесывать местность, чтобы найти другие возможные обломки.

В полиции также предостерегают граждан от распространения фейковой информации о якобы имевших место взрывах ракет с пострадавшими: подобные сообщения зафиксированы в социальных сетях. Пресс-служба полиции подчеркивает, что следует полагаться только на официальные источники информации.