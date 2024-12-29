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Израиль

В Яффо полиция задержала 25 нелегалов, жителей арабской деревни Ятта

Полиция
Нелегалы
время публикации: 29 декабря 2024 г., 10:22 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 10:28
В Яффо полиция задержала 25 нелегалов, жителей арабской деревни Ятта
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на воскресенье, 29 декабря, в рамках полицейской операции по борьбе с преступлениями, связанными с трудоустройством, перевозкой и размещением нелегальных мигрантов, полиция при содействии бойцов спецподразедения ЯСАМ провела рейд по нескольким зданиям в одном из районов Яффо.

В ходе рейда были задержаны 25 нелегалов, большинство из которых – жители деревени Ятта, расположенной к югу от Хеврона

Начато административное расследование в отношении владельцев недвижимости, где были обнаружены нелегалы.

Израиль
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