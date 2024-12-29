Иерусалимский школьник нашел в Эйн-Кереме старинный нательный крест

10-летний Нехорай Нир, ученик школы, расположенной в иерусалимском районе Кирьят-Ювель, отправился на школьную экскурсию в Эйн-Керем. Дети собирали съедобные растения. Мальчик увидел на земле гранат. "Я побежал его подбирать, но он оказался червивым. Побежал назад и тут увидел, что в земле что-то блестит. Я его вытащил и поразился, какой он красивый. Мне сказали позвонить в Управление древностей", – рассказал мальчик.

Находка оказалась нательным крестом, выполненным в технике микро-мозаики. "Ему 100-200 лет, с точки зрения закона это не предмет старины, но крест – настоящее произведение искусства, требующее филигранной работы. Крошечные кусочки стекла и драгоценных камней составляются в мозаику, и получается миниатюра. Техника зародилась в Риме в начале XIX века, если не раньше, и ей пользовались до начала прошлого века", – рассказывает Главный археолог Иерусалимского округа в Управлении древностей Амит Реэм.

Эйн-Керем имеет для христиан очень важное значение. Согласно христианской традиции, здесь Святая Мария, будущая мать Иисуса, сообщила своей родственнице Святой Елизавете, что та ожидает дитя – будущего Иоанна Крестителя. Во время их встречи Елизавета предрекла Марии, что ей предстоит стать богородицей. Это произошло в Эйн-Кереме и источника, который сейчас почитается как христианская святыня.

"Крест – свидетельство истории паломника, побывавшего здесь 100-200 лет назад. Он свидетельствует, насколько важную роль играет Святая Земля для последователей трех монотеистических религий. Паломники пересекали моря и горы, чтобы сюда попасть. "Возможно, крест был потерян европейским паломником или он приобрел его здесь", – добавил Амит Реэм.

Впрочем, крест мог быть потерян и относительно недавно – паломником, для которого он был семейной реликвией или ценным сувениром, напоминающем о посещении Святой Земли.