Оборона Самарии: "Не дать вскипеть воде в кастрюле". Интервью с майором бригады "Эфраим"
Территориальная бригада "Эфраим" ЦАХАЛа отвечает за самый большой участок палестинских территорий. Этот участок расположен параллельно 6-й трассе – примерно от Нетании и до Модиина. На этой территории живут примерно 250 тысяч еврейских поселенцев – в 43 поселениях и в десяти "фермах". "Фермами" называют здесь форпосты, которые находятся в процессе получения от государства разрешения на строительство.
Бригада также отвечает за безопасность ряда основных дорог. Одна из них, 55-я трасса, ведет от Кфар-Сабы и до Шхема. На этой территории проживают примерно полмиллиона палестинцев. В ведомстве бригады три палестинских города и около сотни деревень. Самый крупный палестинский город в этой части Самарии – Калькилия.
Материал подготовила Алла Гаврилова
Командиру оперативного отдела бригады "Эфраим" майору Валерию 31 год, он репатриировался в шестилетнем возрасте из Беларуси и служит в ЦАХАЛе уже 13 лет. Валерий женат, у него двое детей – Ане три с половиной года, Илаю полтора.
Майор рассказывает, что большую часть времени служил в бригаде "Кфир", занимал много оперативных и командирских должностей, последней из которых была должность заместителя командира батальона "Гефен". В первых числах октября Валерий прибыл на базу ЦАХАЛа "Кадум" рядом с поселением Кдумим, чтобы вступить в должность командира оперативного отдела территориальной бригады "Эфраим".
Валерий говорит, что уже примерно к половине восьмого утра 7 октября стало очевидно, что началась большая война. Бойцы сразу подумали, что местные арабы увидят ролики ХАМАСа и возьмут в руки оружие, но этого не произошло.
"Уже в половину восьмого мы распределились по всей территории бригады, заняли основные позиции на дорогах и у забора безопасности. При этом командир бригады тут же отдал приказ одному из командиров батальонов взять все лишние бронированные машины, посадить туда как можно больше людей и ехать на юг. Таким образом, несколько десятков наших бойцов оказались первыми, кто столкнулся с террористами, напавшими на фестиваль "Нова". В тот момент я думал, что именно наши действия предотвратили вспышку насилия палестинцев Самарии, но потом понял, что местные палестинцы были в шоке от происходящего", – говорит майор.
По словам Валерия, уже в 8 утра были вызваны резервисты, а к шести часам вечера они полностью контролировали этот сектор. "Причем лучший результат на учениях всегда был не менее суток, а 7 октября они это сделали за 18 часов", – говорит майор. Большинство резервистов приехали, даже не успев получить повестки.
"Главное – не дать вскипеть воде в кастрюле"
Задача бойцов бригады "Эфраим" – обеспечивать безопасность еврейских поселений на палестинских территориях, безопасность на дорогах и в "барьерной зоне" (так называется зона в районе разделительного забора между Израилем и палестинскими территориями, проходящего примерно по "зеленой черте"). Помимо этого, бригада защищает две трассы – 444 и 6. Трасса 444 проложена вплотную к забору безопасности, "шестерка" находится чуть дальше, но тоже очень близко.
ЦАХАЛ и до начала войны проводил на палестинских территориях регулярные антитеррористические операции, но после 7 октября их частота и масштабы в значительной степени увеличились.
"Когда террористы воюют с нами, они не нападают на поселения. И после каждого такого столкновения с террористами мы знаем, что наша задача выполнена", – говорит Валерий и объясняет, что если до войны рейды в Калькилию совершались раз в неделю или в две, то теперь такие облавы в палестинских городах и деревнях происходят почти каждую ночь.
Помимо того, чтобы "занимать" террористов, целью этих облав является обычно задержание подозреваемых, конфискация оружия и боеприпасов, ликвидация террористов.
"Всю Иудею и Самарию, – говорит майор, – можно сравнить с кастрюлей, под которой нужно поддерживать огонь, но не дать ей вскипеть. Постоянно держать палестинцев в напряжении, но иногда снимать с кастрюли крышку, чтобы не довести людей до полного кипения. Каким образом? Например, в начале войны мы перекрыли палестинцам здесь все дороги, и им приходилось добираться из Калькилии до Шхема не полчаса, а все три. Но потом мы дороги открыли, чтобы немного вышел пар. И вот так делаем постоянно. Мы и до 7 октября это знали, но 7 октября просто поняли очень хорошо – как нельзя играть в футбол, только стоя на воротах, так и нельзя хорошо обороняться, не атакуя. Иначе будут атаковать тебя".
"Наша задача – сделать так, чтобы те, кто боятся, продолжали бояться"
"Теперь совершенно очевидно, что единственное отличие Иудеи и Самарии от Газы – это отсутствие возможности устроить резню. Желание есть, но возможность эту ЦАХАЛ не дает. Конечно, здесь не все террористы, многие просто хотят нормально жить и растить детей, но по большому счету разница только в том, где мы присутствуем, а где нет", – говорит Валерий.
По мнению майора, арабское население Иудеи и Самарии можно поделить условно на три части. Примерно 10 процентов – террористы. Половина оставшихся – те, кто сочувствуют террористам или стали бы террористами, если бы не боялись. Остальные – просто мирные жители. "Ясное дело, что патриотов Израиля среди них нет. Но наша задача – сделать так, чтобы те люди, которые взялись бы за оружие, если бы не страх перед нами, продолжали бояться и сидели бы дома", – говорит Валерий.
"Причастный, мужчина, взрослый"
По словам майора Валерия, это основные правила открытия огня в его бригаде. Разумеется, бывают нападения со стороны женщин, но реже. А вот что касается "взрослого", тут могут быть разночтения.
"Всего с начала войны у нас в секторе были ликвидированы 34 террориста, еще примерно 200 были ранены. Были ли среди них подростки 15-16 лет? Да. Мы считаем 16-летнего подростка с гранатой террористом. По детям с камнями мы не стреляем", – говорит Валерий.
Дети или взрослые с камнями встречаются на пути военных или поселенцев в этих краях нередко. В начале войны из-за этого был полностью закрыт главный выезд из довольно крупной палестинской деревни Аззун, которая расположена прямо у 55-й трассы. Теперь жители деревни должны выезжать через другие выезды, а на главном въезде в деревню ЦАХАЛ построил барак, где теперь все время дежурит оперативная группа.
Оперативные группы быстрого реагирования также охраняют все точки, где существует опасность преодоления разделительного забора.
"Здесь нельзя допустить вакуума"
Напомним, что внутри территории условно поделены на зоны А, В, С. В Зоне А находятся все крупные палестинские города, и въезд в эту зону для израильтян запрещен. Изначально планировалось, что Зона А останется под административным и полицейским контролем руководства Палестинской автономии, но, чем дальше от Рамаллы, тем этот полицейский контроль слабее, и его берет на себя ЦАХАЛ. В Зоне В находятся большинство палестинских деревень и многие дороги, там административный контроль осуществляет ПА, а военный – ЦАХАЛом. На Зону С, где находятся еврейские поселения, а также палестинские поля и некоторые деревни, контроль ПА не распространяется. Палестинские арабы не могут заходить на территорию еврейских поселений, но могут находиться на дорогах, пролегающих через Зону С. Физически зоны почти не разделены, а разделительный забор проходит между ними и израильской территорией.
Майор Валерий показывает новый забор, недавно построенный – вместо прежнего, который было слишком легко преодолеть, но уточняет, что забор – это только одна из мер защиты, и не самая главная.
"7 октября мы все поняли, что заборы, технологии и так далее – это хорошо, но если нет присутствия ЦАХАЛа, то все это не работает. Мы видели это не только в Газе, но и в северной части Самарии, например. ЦАХАЛ там раньше почти не присутствовал, потому что там нет гражданского населения, которое нужно защищать, и там реально расцвел террор, с которым сейчас ЦАХАЛу приходится тяжело бороться. Мы не можем прекратить тут действовать, потому что иначе через 15 лет в Кфар-Сабе произойдет то, что произошло в Беэри", – говорит майор.
Постоянное присутствие и активная работа ЦАХАЛа также обеспечивает порядок и защиту палестинцев от поселенцев. "Здесь нельзя допустить образования малейшего вакуума, потому что если армия его допускает, если армия слаба, то люди пытаются брать закон в свои руки", – объясняет Валерий и подчеркивает, что в его секторе с начала войны не было зафиксировано нападений со стороны поселенцев.
При этом Валерий напоминает, что ресурсы ЦАХАЛа, как и любые ресурсы, всегда ограничены. В бригаде пять батальонов, и людей не может хватить на охрану всех еврейских поселков и форпостов. Правда, по словам майора, будь батальонов в два раза больше, все равно вопрос ресурсов вынуждал бы командиров постоянно тщательно продумывать распределение бойцов по территории бригады.
"Я каждый день беру карту и смотрю, куда я бы направил силы, будь я террористом. И так мы каждый день меняем расположение наших сил", – говорит майор.
"Человеческое отношение, когда это возможно"
По поводу предстоящего Рамадана у майора, по его словам, пока нет никаких новых приказов. Правда, на всякий случай перед Рамаданом военным дают чуть больше отдыхать и бывать дома, поскольку в настоящий момент ситуация на территории бригады "Эфраим" достаточно стабильна. Валерий объясняет, что, если нет изменения в приказах, то во время Рамадана просто несколько меняется отношение к местному палестинскому населению.
"Понятно, что в Рамадан мы все должны включать голову и эмоциональный интеллект, и относиться к ситуации с пониманием. И когда палестинцы в пять часов едут с работы домой после поста, мы не будем без очевидной причины перекрывать в промежуток с пяти до восьми вечера дороги. Конечно, если нет информации о каком-то нападении. Мы вообще стараемся проявлять человеческое отношение, когда это возможно. Входя в дома во время ночных рейдов, я стараюсь сразу отделить женщин и детей от мужчин. Когда я был молодым командиром взвода, я об этом не слишком задумывался. Но теперь, когда у меня у самого дети, меня это, конечно, заботит гораздо больше", – рассказывает Валерий.
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