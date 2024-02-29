Оборона Самарии: "Не дать вскипеть воде в кастрюле". Интервью с майором бригады "Эфраим"

Территориальная бригада "Эфраим" ЦАХАЛа отвечает за самый большой участок палестинских территорий. Этот участок расположен параллельно 6-й трассе – примерно от Нетании и до Модиина. На этой территории живут примерно 250 тысяч еврейских поселенцев – в 43 поселениях и в десяти "фермах". "Фермами" называют здесь форпосты, которые находятся в процессе получения от государства разрешения на строительство.

Бригада также отвечает за безопасность ряда основных дорог. Одна из них, 55-я трасса, ведет от Кфар-Сабы и до Шхема. На этой территории проживают примерно полмиллиона палестинцев. В ведомстве бригады три палестинских города и около сотни деревень. Самый крупный палестинский город в этой части Самарии – Калькилия.

Материал подготовила Алла Гаврилова

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Командиру оперативного отдела бригады "Эфраим" майору Валерию 31 год, он репатриировался в шестилетнем возрасте из Беларуси и служит в ЦАХАЛе уже 13 лет. Валерий женат, у него двое детей – Ане три с половиной года, Илаю полтора.

Майор рассказывает, что большую часть времени служил в бригаде "Кфир", занимал много оперативных и командирских должностей, последней из которых была должность заместителя командира батальона "Гефен". В первых числах октября Валерий прибыл на базу ЦАХАЛа "Кадум" рядом с поселением Кдумим, чтобы вступить в должность командира оперативного отдела территориальной бригады "Эфраим".

Валерий говорит, что уже примерно к половине восьмого утра 7 октября стало очевидно, что началась большая война. Бойцы сразу подумали, что местные арабы увидят ролики ХАМАСа и возьмут в руки оружие, но этого не произошло.

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"Уже в половину восьмого мы распределились по всей территории бригады, заняли основные позиции на дорогах и у забора безопасности. При этом командир бригады тут же отдал приказ одному из командиров батальонов взять все лишние бронированные машины, посадить туда как можно больше людей и ехать на юг. Таким образом, несколько десятков наших бойцов оказались первыми, кто столкнулся с террористами, напавшими на фестиваль "Нова". В тот момент я думал, что именно наши действия предотвратили вспышку насилия палестинцев Самарии, но потом понял, что местные палестинцы были в шоке от происходящего", – говорит майор.

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По словам Валерия, уже в 8 утра были вызваны резервисты, а к шести часам вечера они полностью контролировали этот сектор. "Причем лучший результат на учениях всегда был не менее суток, а 7 октября они это сделали за 18 часов", – говорит майор. Большинство резервистов приехали, даже не успев получить повестки.

"Главное – не дать вскипеть воде в кастрюле"

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Задача бойцов бригады "Эфраим" – обеспечивать безопасность еврейских поселений на палестинских территориях, безопасность на дорогах и в "барьерной зоне" (так называется зона в районе разделительного забора между Израилем и палестинскими территориями, проходящего примерно по "зеленой черте"). Помимо этого, бригада защищает две трассы – 444 и 6. Трасса 444 проложена вплотную к забору безопасности, "шестерка" находится чуть дальше, но тоже очень близко.

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ЦАХАЛ и до начала войны проводил на палестинских территориях регулярные антитеррористические операции, но после 7 октября их частота и масштабы в значительной степени увеличились.

"Когда террористы воюют с нами, они не нападают на поселения. И после каждого такого столкновения с террористами мы знаем, что наша задача выполнена", – говорит Валерий и объясняет, что если до войны рейды в Калькилию совершались раз в неделю или в две, то теперь такие облавы в палестинских городах и деревнях происходят почти каждую ночь.

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Помимо того, чтобы "занимать" террористов, целью этих облав является обычно задержание подозреваемых, конфискация оружия и боеприпасов, ликвидация террористов.

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"Всю Иудею и Самарию, – говорит майор, – можно сравнить с кастрюлей, под которой нужно поддерживать огонь, но не дать ей вскипеть. Постоянно держать палестинцев в напряжении, но иногда снимать с кастрюли крышку, чтобы не довести людей до полного кипения. Каким образом? Например, в начале войны мы перекрыли палестинцам здесь все дороги, и им приходилось добираться из Калькилии до Шхема не полчаса, а все три. Но потом мы дороги открыли, чтобы немного вышел пар. И вот так делаем постоянно. Мы и до 7 октября это знали, но 7 октября просто поняли очень хорошо – как нельзя играть в футбол, только стоя на воротах, так и нельзя хорошо обороняться, не атакуя. Иначе будут атаковать тебя".

"Наша задача – сделать так, чтобы те, кто боятся, продолжали бояться"

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"Теперь совершенно очевидно, что единственное отличие Иудеи и Самарии от Газы – это отсутствие возможности устроить резню. Желание есть, но возможность эту ЦАХАЛ не дает. Конечно, здесь не все террористы, многие просто хотят нормально жить и растить детей, но по большому счету разница только в том, где мы присутствуем, а где нет", – говорит Валерий.

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По мнению майора, арабское население Иудеи и Самарии можно поделить условно на три части. Примерно 10 процентов – террористы. Половина оставшихся – те, кто сочувствуют террористам или стали бы террористами, если бы не боялись. Остальные – просто мирные жители. "Ясное дело, что патриотов Израиля среди них нет. Но наша задача – сделать так, чтобы те люди, которые взялись бы за оружие, если бы не страх перед нами, продолжали бояться и сидели бы дома", – говорит Валерий.

"Причастный, мужчина, взрослый"

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По словам майора Валерия, это основные правила открытия огня в его бригаде. Разумеется, бывают нападения со стороны женщин, но реже. А вот что касается "взрослого", тут могут быть разночтения.

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"Всего с начала войны у нас в секторе были ликвидированы 34 террориста, еще примерно 200 были ранены. Были ли среди них подростки 15-16 лет? Да. Мы считаем 16-летнего подростка с гранатой террористом. По детям с камнями мы не стреляем", – говорит Валерий.

Дети или взрослые с камнями встречаются на пути военных или поселенцев в этих краях нередко. В начале войны из-за этого был полностью закрыт главный выезд из довольно крупной палестинской деревни Аззун, которая расположена прямо у 55-й трассы. Теперь жители деревни должны выезжать через другие выезды, а на главном въезде в деревню ЦАХАЛ построил барак, где теперь все время дежурит оперативная группа.

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Оперативные группы быстрого реагирования также охраняют все точки, где существует опасность преодоления разделительного забора.

"Здесь нельзя допустить вакуума"

Напомним, что внутри территории условно поделены на зоны А, В, С. В Зоне А находятся все крупные палестинские города, и въезд в эту зону для израильтян запрещен. Изначально планировалось, что Зона А останется под административным и полицейским контролем руководства Палестинской автономии, но, чем дальше от Рамаллы, тем этот полицейский контроль слабее, и его берет на себя ЦАХАЛ. В Зоне В находятся большинство палестинских деревень и многие дороги, там административный контроль осуществляет ПА, а военный – ЦАХАЛом. На Зону С, где находятся еврейские поселения, а также палестинские поля и некоторые деревни, контроль ПА не распространяется. Палестинские арабы не могут заходить на территорию еврейских поселений, но могут находиться на дорогах, пролегающих через Зону С. Физически зоны почти не разделены, а разделительный забор проходит между ними и израильской территорией.

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Майор Валерий показывает новый забор, недавно построенный – вместо прежнего, который было слишком легко преодолеть, но уточняет, что забор – это только одна из мер защиты, и не самая главная.

"7 октября мы все поняли, что заборы, технологии и так далее – это хорошо, но если нет присутствия ЦАХАЛа, то все это не работает. Мы видели это не только в Газе, но и в северной части Самарии, например. ЦАХАЛ там раньше почти не присутствовал, потому что там нет гражданского населения, которое нужно защищать, и там реально расцвел террор, с которым сейчас ЦАХАЛу приходится тяжело бороться. Мы не можем прекратить тут действовать, потому что иначе через 15 лет в Кфар-Сабе произойдет то, что произошло в Беэри", – говорит майор.

Постоянное присутствие и активная работа ЦАХАЛа также обеспечивает порядок и защиту палестинцев от поселенцев. "Здесь нельзя допустить образования малейшего вакуума, потому что если армия его допускает, если армия слаба, то люди пытаются брать закон в свои руки", – объясняет Валерий и подчеркивает, что в его секторе с начала войны не было зафиксировано нападений со стороны поселенцев.

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При этом Валерий напоминает, что ресурсы ЦАХАЛа, как и любые ресурсы, всегда ограничены. В бригаде пять батальонов, и людей не может хватить на охрану всех еврейских поселков и форпостов. Правда, по словам майора, будь батальонов в два раза больше, все равно вопрос ресурсов вынуждал бы командиров постоянно тщательно продумывать распределение бойцов по территории бригады.

"Я каждый день беру карту и смотрю, куда я бы направил силы, будь я террористом. И так мы каждый день меняем расположение наших сил", – говорит майор.

"Человеческое отношение, когда это возможно"

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По поводу предстоящего Рамадана у майора, по его словам, пока нет никаких новых приказов. Правда, на всякий случай перед Рамаданом военным дают чуть больше отдыхать и бывать дома, поскольку в настоящий момент ситуация на территории бригады "Эфраим" достаточно стабильна. Валерий объясняет, что, если нет изменения в приказах, то во время Рамадана просто несколько меняется отношение к местному палестинскому населению.

"Понятно, что в Рамадан мы все должны включать голову и эмоциональный интеллект, и относиться к ситуации с пониманием. И когда палестинцы в пять часов едут с работы домой после поста, мы не будем без очевидной причины перекрывать в промежуток с пяти до восьми вечера дороги. Конечно, если нет информации о каком-то нападении. Мы вообще стараемся проявлять человеческое отношение, когда это возможно. Входя в дома во время ночных рейдов, я стараюсь сразу отделить женщин и детей от мужчин. Когда я был молодым командиром взвода, я об этом не слишком задумывался. Но теперь, когда у меня у самого дети, меня это, конечно, заботит гораздо больше", – рассказывает Валерий.