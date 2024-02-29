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    Израиль

    Второй тур муниципальных выборов состоится 10 марта. Населенные пункты, не определившие победителя

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    Второй тур муниципальных выборов состоится 10 марта. Населенные пункты, не определившие победителя
    Yonatan Sindel/Flash90

    Согласно закону, в населенных пунктах, в которых на пост главы муниципалитета претендовали более двух кандидатов, и ни один из претендентов не набрал более 40% голосов, состоится второй тур выборов.

    Обычно он проводится через две недели после первого тура, однако на сей раз, в связи с тем, что во вторник, 12 марта, начинается месяц Рамадан, было решено сдвинуть голосование на воскресенье, 10 марта.

    Крупнейшим городом, в котором пройдет второй тур, является Хайфа. Также среди крупных городов, жители которых не смогли определиться с мэром с первого раза – Кирьят-Гат, Рамле, Бейт-Шемеш, Хариш, Тират а-Кармель, Йегуд.

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    Также второй тур ожидает жителей Абу-Гоша, Ор-Акивы, Ариэля, Беэр-Тувьи, Букаты, Эфрат, Бейт-Джана, Биньямины, Бисмат-Табуна, Баане, Джулиса, Джата, Дир аль-Асада, Зарзира Кафр-Каны, Лакии, Машхеда, Арабе, Пкиина, Кирьят-Экрона, Шааба.

    Второй тур предстоит и жителям региональных советов Эль-Касум и Неве Мидбар.

    В Реховоте и Нес-Ционе есть кандидаты, набравшие 39,3% голосов до подсчета голосов в двойных конвертах. Судьба второго тура в них определится сегодня утром.

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    Между тем, определился победитель выборов в Кирьят-Моцкине, где впервые за 30 лет сменится мэр. Цики Авишар одержал победу с перевесом в 200 голосов.

    Напомним, что накануне определились попедители выборов в Тель-Авиве и Иерусалиме, которые продолжат возглавлять Рон Хульдаи и Моше Леон. Сохранили свои посты мэр Ашдода Йехиэль Ласри, мэр Ришон ле-Циона Раз Кинстлих, мэр Беэр-Шевы Рубик Данилович, мэр Ашкелона Томер Глам, мэр Петах-Тиквы Рами Гринберг, мэр Рамат-Гана Кармель Шама а-Коэн, мэр Гиватаима Ран Куник, мэр Хадеры Нир Бен-Хаим, мэр Лода Яир Ревиво, мэр Нетании Мирьям Файнберг, мэр Модиина Хаим Бибас.

    Жители Холона сменили мэра впервые за 30 лет, выбрав Шая Кейнана (43,3%). В Бейт-Шеане новым мэром станет Ноам Джумаа. В Кирьят-Оно действующий мэр Исраэль Галь проиграл Михаль Розенштейн. Новым мэром Цфата станет Йоси Какун, новым мэром Тверии – Йосеф Навеа. В Маалот-Таршихе мэр Аркадий Померанц проиграл выборы Моти Бен-Давиду, в Эльаде представитель ШАСа Йегуда Бутбуль сместил с поста мэра представителя "Яадут а-Тора" Исраэля Поруша, в Сахнине Мазен Ранаим вернулся на пост мэра после пропуска одной каденции.

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    "Солдатские голоса" должны решить, кто станет мэром в Герцлии, где Ярив Фишер опережает мэра города Моше Падалона на несколько десятков голосов. Такая же ситуация в Кфар-Сабе, где мэр Рафи Саар опережает Адар Лави чуть больше, чем на 1%.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 Февраля 2024
    Предварительные итоги выборов: старые мэры, новые мэры и ожидающие второго тура
    // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 Января 2024
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