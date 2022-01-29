Иерусалим:
5 - 9°
Тель-Авив:
9 - 15°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле29 января 2022 г., 19:59

Служба тыла поможет с проведением тестов на антиген в образовательных учреждениях

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Служба тыла поможет с проведением тестов на коронавирус в образовательных учреждениях

В связи с новой схемой проведения тестов на коронавирус в образовательных учреждениях местные власти совместно со службой тыла с воскресенья, 30 января, будут распределять тесты на антиген, предназначенные для детей в возрасте до трех лет.

Служба тыла вместе с представителями местных властей и министерства образования будет участвовать в сортировке, упаковке и распределении тестов.

Напомним, с 27 января правила для образовательных учреждений изменились: вместо карантина – два теста на COVID-19 в неделю.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:49 Пожар на улице Ар Цион в Иерусалиме; погибла женщина
19:59 Служба тыла поможет с проведением тестов на антиген в образовательных учреждениях
19:21 Депутат Кнессета Давид Битан вторично заболел коронавирусной инфекцией
18:16 Умер Орен Шахор, бывший начальник военной разведки ЦАХАЛа
17:36 За минувшие выходные на побережье Израиля были выброшены 16 морских черепах
17:28 В ходе перестрелки в Рахате ранен 7-летний мальчик
15:21 30 января горный курорт Хермон будет открыт для посетителей
12:38 Пожарные спасли мужчину, машина которого застряла в ручье Кана
06:28 Пожар в Ноф а-Галиле: 66-летний мужчина в тяжелом состоянии
06:16 Прогноз погоды на 29 января: незначительное потепление, местами дожди, снегопад на Хермоне
Загрузка...