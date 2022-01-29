Служба тыла поможет с проведением тестов на антиген в образовательных учреждениях

В связи с новой схемой проведения тестов на коронавирус в образовательных учреждениях местные власти совместно со службой тыла с воскресенья, 30 января, будут распределять тесты на антиген, предназначенные для детей в возрасте до трех лет.

Служба тыла вместе с представителями местных властей и министерства образования будет участвовать в сортировке, упаковке и распределении тестов.

Напомним, с 27 января правила для образовательных учреждений изменились: вместо карантина – два теста на COVID-19 в неделю.