Двое пострадавших в результате ДТП возле поселка Гитит

На 507-й трассе, недалеко от поселка Гитит, перевернулся грузовой автомобиль. На месте аварии вместе с парамедиками "Маген Давид Адом" работают военные медики.

В этой аварии тяжелые травмы получили мужчина (примерно 21 год) и женщина (примерно 20 лет).

Пострадавшие будут доставлены в больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве и "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.