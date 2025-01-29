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Израиль

Двое пострадавших в результате ДТП возле поселка Гитит

ДТП
время публикации: 29 января 2025 г., 20:20 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 20:20
Двое пострадавших в результате ДТП возле поселка Гитит
Пресс-служба МАДА

На 507-й трассе, недалеко от поселка Гитит, перевернулся грузовой автомобиль. На месте аварии вместе с парамедиками "Маген Давид Адом" работают военные медики.

В этой аварии тяжелые травмы получили мужчина (примерно 21 год) и женщина (примерно 20 лет).

Пострадавшие будут доставлены в больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве и "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

Израиль
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