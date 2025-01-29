Террорист бросил взрывное устройство в солдат в Дженине – и был ликвидирован
время публикации: 29 января 2025 г., 19:45 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 19:44
Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала оперативную видеосъемку авиационного наблюдения в ходе антитеррористической операции израильских служб безопасности в Дженине: оператор ударного беспилотника засек террориста, который бросил взрывное устройство в израильских солдат.
В течение нескольких минут боевик был атакован и ликвидирован ударом с БПЛА, после атаки были замечены вторичные взрывы, свидетельствующие о том, что при себе у уничтоженного террориста были дополнительные взрывные устройства.
В сообщении подчеркивается, что операторы летательных аппаратов ВВС находятся в тесном контакте с бойцами, действующими на земле, они направляют удар и устраняют угрозу при кратчайшем оперативном реагировании.
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// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 29 января 2025