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Израиль

Террорист бросил взрывное устройство в солдат в Дженине – и был ликвидирован

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 января 2025 г., 19:45 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 19:44
Террорист бросил взрывное устройство в солдат в Дженине – и был ликвидирован
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала оперативную видеосъемку авиационного наблюдения в ходе антитеррористической операции израильских служб безопасности в Дженине: оператор ударного беспилотника засек террориста, который бросил взрывное устройство в израильских солдат.

В течение нескольких минут боевик был атакован и ликвидирован ударом с БПЛА, после атаки были замечены вторичные взрывы, свидетельствующие о том, что при себе у уничтоженного террориста были дополнительные взрывные устройства.

В сообщении подчеркивается, что операторы летательных аппаратов ВВС находятся в тесном контакте с бойцами, действующими на земле, они направляют удар и устраняют угрозу при кратчайшем оперативном реагировании.

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