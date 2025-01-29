Террорист бросил взрывное устройство в солдат в Дженине – и был ликвидирован

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала оперативную видеосъемку авиационного наблюдения в ходе антитеррористической операции израильских служб безопасности в Дженине: оператор ударного беспилотника засек террориста, который бросил взрывное устройство в израильских солдат.

В течение нескольких минут боевик был атакован и ликвидирован ударом с БПЛА, после атаки были замечены вторичные взрывы, свидетельствующие о том, что при себе у уничтоженного террориста были дополнительные взрывные устройства.

В сообщении подчеркивается, что операторы летательных аппаратов ВВС находятся в тесном контакте с бойцами, действующими на земле, они направляют удар и устраняют угрозу при кратчайшем оперативном реагировании.