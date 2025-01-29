Мотоциклист столкнулся с электровелосипедом в Тель-Авиве
время публикации: 29 января 2025 г., 17:27 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 17:27
На улице А-Ракевет в Тель-Авиве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и электрического велосипеда.
Мотоциклист, мужчина в возрасте около 30 лет, получил тяжелую черепно-мозговую травму, он был отправлен в больницу в тяжелом состоянии.
Велосипедист был травмирован легко, ему была оказана помощь на месте происшествия, после чего он также был отправлен в больницу.
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