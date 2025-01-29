Мотоциклист столкнулся с электровелосипедом в Тель-Авиве

На улице А-Ракевет в Тель-Авиве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и электрического велосипеда.

Мотоциклист, мужчина в возрасте около 30 лет, получил тяжелую черепно-мозговую травму, он был отправлен в больницу в тяжелом состоянии.

Велосипедист был травмирован легко, ему была оказана помощь на месте происшествия, после чего он также был отправлен в больницу.