Нетаниягу просит отменить судебные заседания из-за визита в США
время публикации: 29 января 2025 г., 17:22 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 17:22
Адвокаты премьер-министра Биньямина Нетаниягу обратились в окружной суд с просьбой отложить продолжения допроса главы правительства.
Адвокаты просят отменить все заседания суда, запланированные на следующую неделю в связи с визитом главы правительства в США.
Представители государственной прокуратуры заявили, что они не возражают при условии, что несколько будущих заседаний будут продлены, чтобы компенсировать потерянное время.
Напомним, что на этой неделе заседания суда были отменены из-за болезни судьи Моше Бар-Ама.