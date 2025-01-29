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Израиль

Нетаниягу просит отменить судебные заседания из-за визита в США

Судебные решения
Прокуратура
Биньямин Нетаниягу
Суд
время публикации: 29 января 2025 г., 17:22 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 17:22
Нетаниягу просит отменить судебные заседания из-за визита в США
Yariv Katz/POOL

Адвокаты премьер-министра Биньямина Нетаниягу обратились в окружной суд с просьбой отложить продолжения допроса главы правительства.

Адвокаты просят отменить все заседания суда, запланированные на следующую неделю в связи с визитом главы правительства в США.

Представители государственной прокуратуры заявили, что они не возражают при условии, что несколько будущих заседаний будут продлены, чтобы компенсировать потерянное время.

Напомним, что на этой неделе заседания суда были отменены из-за болезни судьи Моше Бар-Ама.

Израиль
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