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Израиль

Палестинские СМИ: один из убитых в Тамуне - командир ячейки "Исламского джихада"

Иудея и Самария
Исламский джихад
время публикации: 29 января 2025 г., 23:52 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 23:59
Палестинские СМИ: один из убитых в Тамуне - командир ячейки "Исламского джихада"
Wikipedia.org/יעקב

Согласно сообщениям в палестинских источниках, в результате авиаударов по целям в Тамуне (север Самарии) убиты не менее десяти человек.

Один из ликвидированных – командир местной ячейки "Исламского джихада".

Из списка убитых, опубликованного в палестинских СМИ, следует, что восемь из ликвидированных террористов принадлежали к семейному клану Ауда. Все убитые – мужчины в возрасте от 20 до 35 лет.

"Исламский джихад" обнародовал заявление, осуждающее "израильскую агрессию" против "палестинского народа" на Западном берегу. Террористическая организация также возлагает ответственность за "агрессию" на администрацию Дональда Трампа, оказывающую поддержку Израилю.

Израиль
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