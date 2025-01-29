Источники в ПА: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Тамуне, есть убитые
время публикации: 29 января 2025 г., 22:41 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 22:44
Палестинские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Тамуне, к югу от Тубаса.
Сотрудники палестинской службы скорой помощи передали, что убиты не менее трех человек и еще несколько ранены. В то же время связанное с ХАМАСом "Палестинское информационное агентство" утверждает, что в результате авиаударов в Тамуне погибли не менее восьми человек.