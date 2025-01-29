Источники в ПА: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Тамуне, есть убитые

Палестинские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Тамуне, к югу от Тубаса.

Сотрудники палестинской службы скорой помощи передали, что убиты не менее трех человек и еще несколько ранены. В то же время связанное с ХАМАСом "Палестинское информационное агентство" утверждает, что в результате авиаударов в Тамуне погибли не менее восьми человек.