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Израиль

Источники в ПА: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Тамуне, есть убитые

Иудея и Самария
время публикации: 29 января 2025 г., 22:41 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 22:44
Источники в ПА: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Тамуне, есть убитые
кадр из видео, опубликованного в соцсетях

Палестинские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Тамуне, к югу от Тубаса.

Сотрудники палестинской службы скорой помощи передали, что убиты не менее трех человек и еще несколько ранены. В то же время связанное с ХАМАСом "Палестинское информационное агентство" утверждает, что в результате авиаударов в Тамуне погибли не менее восьми человек.

Израиль
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