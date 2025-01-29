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Израиль

В Иерусалиме за "песни террора" задержан житель арабского квартала

время публикации: 29 января 2025 г., 11:25 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 11:25
В Иерусалиме за "песни террора" задержан житель арабского квартала
Пресс-служба полиции Израиля

В Иерусалиме, в районе Армон а-Нацив полиция задержала жителя одного из арабских кварталов примерно 40 лет, который использовал переносную колонку для исполнения песен, прославляющих террор.

Судя по фотографии, предоставленной пресс-службой полиции, задержанный использовал беспроводную колонку Meirende K8-12. Он запускал на полную громкость песни, прославляющие ХАМАСа и Яхью Синуара, празднуя таким образом освобождение террористов из израильских тюрем в обмен на заложниц.

При задержании подозреваемый пытался скрыться. При обыске у него был обнаружен нож.

Срок его содержания под стражей был продлен до 30 января.

Израиль
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