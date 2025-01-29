Коалиционный кризис: ультраортодоксы угрожают развалить правительство

Ультраортодоксальные партии резко критикуют министра финансов, лидера партии "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича и угрожают развалить коалицию.

Как сообщает "Кан", в ШАС и "Яадут а-Тора" возмущены анонимными заявлениями, которые приписывают лидерам "Ционут Датит". Религиозные сионисты обвиняют ультраортодоксов в том, что они активно поддерживают реализацию сделки с ХАМАСом, чтобы не создавать помех утверждению закона о призыве.

"Кан" цитирует слова высокопоставленных представителей ШАС и "Яадут а-Тора", которые заявили, что публичные высказывания в поддержку сделки были озвучены по просьбе семей похищенных, без связи с процессом утверждения закона о призыве.

На этой неделе на заседании фракции ШАС лидер партии Арье Дери призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу продолжить реализацию сделки с ХАМАСом. "Мы знаем, что это непростая сделка, у нее высокая цена и серьезные последствия. В то же время, необходимо спасти человеческие жизни", – заявил он.

Похожим образом высказался министр строительства глава блока "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф. "Мы поддержим любую сделку, которая позволит освободить заложников", – сказал он.

В ответ источники в "Ционут Датит" заявили, что поддержка сделки ультраортодоксами продиктована их желанием создать благодатную почву для утверждения закона о призыве.

Отметим, что, несмотря на поддержку сделки, в ШАС и "Яадут а-Тора" не ослабляют давления на Нетаниягу с требованием принять закон, регулирующий статус учащихся йешив в том, что касается призыва в ЦАХАЛ.

Накануне Дери впервые предъявил ультиматум. "У лидеров коалиции есть два месяца для того, чтобы упорядочить статус учащихся йешив. Если этого не произойдет – мы пойдем на выборы", – заявил он.

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман, комментируя угрозу Арье Дери, заявил: "Нет смысла ждать два месяца, надо идти на выборы уже сейчас".

Отметим, что в настоящий момент правительственная коалиция буксует в отношении закона о призыве учащихся йешив. 28 января депутат Кнессета Ханох Мильвицки ("Ликуд") заявил в интервью "Кан РЭКА", что, по его мнению, нет оснований ожидать принятия закона о призыве в ближайшее время. "Разногласия очень велики, и нет ощущения, что стороны торопятся приходить к соглашению", – сказал он.

Радиостанция "Коль бе-Рама" передала, что Нетаниягу продолжает оказывать давление на главу комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлия Эдельштейна, требуя срочно провести закон в том виде, в котором он был представлен министром обороны. Эдельштейн отказывается идти на компромисс, заявляя, что будет продвигать только "серьезный, настоящий закон", а для этого необходимо время.

Ультраортодоксы продолжают выступать с нападками на Смотрича. "Если Смотрич попытается препятствовать утверждению закона о призыве, правительство развалится", – заявляют главы ультраортодоксальных партий.