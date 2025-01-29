В Кафр-Акабе арестованы 12 подозреваемых в поддержке террора

Спецназ пограничной полиции совместно с сотрудниками общей службы безопасности (ШАБАК) провели операцию в Кафр-Акабе, к северу от Иерусалима, и задержали 12 подозреваемых в поддержке террора.

Были конфискованы экстремистские материалы, а также деньги, по всей видимости предназначавшиеся для финансирования террористической деятельности.

Поводом для проведения операции послужило празднование в Кафр-Акабе по поводу освобождения одного из местных жителей, вышедших на свободу по сделке об "обмене пленными" с ХАМАСом.

Сегодня задержанные будут доставлены в суд для принятия решения о продлении срока содержания из под стражей.